প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে দেশবাসী উজ্জীবিত – বাংলাদেশ লেবার পার্টি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান।
তিনি আজ (বৃহস্পতিবার) লেবার পার্টির প্রচার সম্পাদক মোঃ মনির হোসেন খান সাক্ষরিত বিবৃতিতে বলেন, জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার আজ দুপুরের ভাষণে গোটা দেশ উজ্জীবিত হয়েছে এবং জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়ে জনগণ আশ্বস্ত হয়েছে।
ডাঃ ইরান বলেন, ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ঘোষণা জাতির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। এটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, রাষ্ট্র মেরামত ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যে রক্ত, ত্যাগ ও সংগ্রাম মানুষ দিয়েছে, তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে এই অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা বিশ্বাস করি, ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে জনগণের রায়ই হবে চূড়ান্ত।
বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডাঃ ইরান ফ্যাসিস্ট সরকারের গণহত্যার প্রথম ধাপের রায় শীঘ্রই ঘোষণার সংবাদকেও স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই রায় হবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাইলফলক। যারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গুম-খুন ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত, তাদের বিচারের মাধ্যমে জাতি মুক্তির পথে নতুন অধ্যায় শুরু করবে। তিনি দেশের সর্বস্তরের নাগরিক, রাজনৈতিক দল ও তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী ও গণভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটাই সময়- জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার।