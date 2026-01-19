প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক বিকেলে

ঢাকা: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতারা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ‘যমুনা’য় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই সাক্ষাতে অংশ নেবেন। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আইনি সহায়তাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা।
দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বৈঠকে প্রধানত দেশের বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণ নিয়ে এনসিপি নেতারা তাদের উদ্বেগ ও পর্যবেক্ষণ প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরবেন।
যমুনায় বৈঠক শেষে এনসিপি প্রতিনিধিরা উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। সেখানে তারা আলোচনার বিস্তারিত ফলাফল এবং দলের অবস্থান পরিষ্কার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, এর আগে গত কয়েক দিনে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এই ধারাবাহিক সংলাপ চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।