প্রাথমিকে ‘মেধা যাচাই পরীক্ষা’ এক মাসের জন্য স্থগিত

ঢাকা: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ‘মেধা যাচাই পরীক্ষা’ এক মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত একটি রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে গত ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রিটকারী আইনজীবী নিজেই বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।
এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার সময়সূচি আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২১ ডিসেম্বর বাংলা, ২২ ডিসেম্বর ইংরেজি, ২৩ ডিসেম্বর গণিত এবং ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা সময় ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার পূর্ণমান নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০০ নম্বর।