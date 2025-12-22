সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪৭ অপরাহ্ন
ফুটেজখোর আম্মারকে ক্যাম্পাস থেকে বের করতে মাত্র ৩০ মিনিট লাগবে — রাবি ছাত্রদল নেতা

  আপডেট সময়: সোমবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
ফুটেজখোর আম্মারকে ক্যাম্পাস থেকে বের করতে মাত্র ৩০ মিনিট লাগবে — রাবি ছাত্রদল নেতা


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ বলেন, ‘ছাত্রদল মাত্র ৩০ মিনিটে ফুটেজখোর আম্মারকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতে সক্ষম।’

মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বাগত মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সমাবেশে রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘বিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশে যে অপসংস্কৃতি ও মবকালচার তৈরি হয়েছিল, ২৫ তারিখের পর আমাদের সকল নেতাকর্মীর প্রতি ঘোষণা থাকল শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পুরো রাজশাহীতে যারা অস্থিতিশীলতা ও মবকালচার তৈরি করার চেষ্টা করবে, তাদের কড়া জবাবের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে।’

বাংলাদেশের জনগণের শক্তির ওপর ভর করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা দেশে আসছেন বলে মন্তব্য করে রাহী বলেন, ‘বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক দেশনায়ক তারেক রহমান দীর্ঘ ১৮ বছর পর বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে, বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশের মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশে ফিরছেন।’

