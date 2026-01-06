মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪০ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ফের হাসপাতালে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
ফের হাসপাতালে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ


মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ (১০০) তার নিজ বাসভবনে পড়ে গেছেন। এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) হংকং এর ইংরেজি সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

মাহাথিরের সহকারী সুফি ইউসুফ আজ জানান, বাসায় পড়ে যাওয়ার পর পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য মাহাথির কে ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। বারান্দা থেকে বৈঠকখানার দিকে যাওয়ার সময় তিনি পড়ে যান। তাকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল তখন তিনি অচেতন ছিলেন।

তবে মাহাথিরের বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে তার সহকারী বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।

ইউসুফ বলেন, ‘তার জ্ঞান আছে। আমি জানি না তাকে ভর্তি করা হবে কী না। এখনো এ বিষয়ে বলার সময় আসেনি।’

কয়েক বছর ধরে মাহাথির মোহাম্মদ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। গত জুলাই মাসে তাঁর শততম জন্মদিন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের পর ক্লান্তিবোধ করায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর আগে থেকেই হৃদ্‌রোগের সমস্যা ছিল। তার হার্টে বাইপাস সার্জারি করা হয়েছিল।

প্রথম মেয়াদে ১৯৮১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাহাথির মোহাম্মদ। দ্বিতীয় মেয়াদে আবারও ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন এই নেতা।

দ্বিতীয় মেয়াদে তার বয়স ছিল ৯৪ বছর। সে আমলে তিনিই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী নির্বাচিত নেতা।





