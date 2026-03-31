বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১ এপ্রিল, ২০২৬
মোঃ সুমন ভূঁইয়া,বরিশাল জেলা প্রতিনিধি।

বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়কে বাকেরগঞ্জের বাহাদুরপির নামক স্থানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হেমায়েত রাজা (৪৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। 

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বোয়ালিয়া রেইন্টিতলা এলাকায় বাস, ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহত হেমায়েত রাজা ইজিবাইকের যাত্রী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে পটুয়াখালীগামী ‘শ্রাবনী পরিবহন’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং মোটরসাইকেল আরোহী ছিটকে সড়কের পাশে পড়ে যান। এ ঘটনায় অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছে।

দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, ফলে সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে বাকেরগঞ্জ থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

