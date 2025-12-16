বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইবিতে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ইবি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আনন্দ শোভাযাত্রা এবং মুক্ত বাংলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনসহ নানা আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এদিন সকাল ১০টায় প্রশাসন ভবন চত্বরে বিএনসিসি কর্তৃক প্রদত্ত গার্ড অব অনারসহ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী। এসময় সঙ্গে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক। পতাকা উত্তোলন শেষে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য মুক্ত বাংলায় এসে মিলিত হয়।
পরে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্ত বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব নসরুল্লাহ। এরপর পর্যায়ক্রমে জিয়া পরিষদ, ইউট্যাব, টেকনিক্যাল কর্মচারী সমিতি, সাধারণ কর্মকর্তাবৃন্দ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইবি কর্মকর্তা ফোরাম, শাখা ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, হল, বিভিন্ন বিভাগসমূহ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলো পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ড. আশরাফ উদ্দিন খান।
দিবসটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের জন্য আজকের দিনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মহান মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করছি। এসময় তিনি আরও স্মরণ করেন শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ ২৪-এর জুলাই আন্দোলনের নিহত-আহত জুলাই-যোদ্ধাদের। এসময় তিনি একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান।
উল্লেখ্য, বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর দুই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইল গেট, প্রশাসন ভবন, হল এবং ডায়না চত্বরে আলোক সজ্জিত করা হয়েছে।