সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:১৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত ‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News ১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি 28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ১৭ সময় দেখুন
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত


ঢাকা: মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে। দুই দেশকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পেরে, আমি আনন্দিত।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে টুইট বার্তায় এ তথ্য জানান তিনি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খলিলুর রহমানকে তার নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন। আমাদের দুই দেশকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পেরে আমি আনন্দিত।

এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য মন্ত্রণালয়ে এসেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন

দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন

পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত

পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত

১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি

১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি

28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News

28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News

কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা

কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা

কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত
দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন
দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিক বাছিত সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন
পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত
পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা আহত
‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News
‘Drop the ego’: Aiden Markram after South Africa thrash India in opening T20 World Cup Super 8 clash | Cricket News
১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি
১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডি দেবে ইসি
28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News
28 Years Later-The Bone Temple OTT Release: Where To Watch The Post-Apocalyptic Thriller | Web-series News
প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ
প্রক্টর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ
কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা
কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা
কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য
পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST