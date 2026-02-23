বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

ঢাকা: মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভালো হয়েছে। দুই দেশকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পেরে, আমি আনন্দিত।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে টুইট বার্তায় এ তথ্য জানান তিনি।
মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খলিলুর রহমানকে তার নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন। আমাদের দুই দেশকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পেরে আমি আনন্দিত।
এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য মন্ত্রণালয়ে এসেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা।