বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা চীনের

ঢাকা: আগামী ২০২৬ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে চীন। দেশটি আশা করছে, বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান এ মন্তব্য করেন। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকার চীনা দূতাবাস এই তথ্য জানিয়েছে।
তিনি বলেন, চীন লক্ষ্য করেছে যে বাংলাদেশ সরকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে। তিনি বলেন, চীন তারা বাংলাদেশে একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করে।
একই সঙ্গে চীন বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি এগিয়ে নেবে এবং জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখবে।