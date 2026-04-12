বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন

দেশের পদার্থবিজ্ঞানী ও গবেষকদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস)-এর ২০২৬–২০২৭ মেয়াদের এক্সিকিউটিভ বোর্ড নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিজ্ঞানীরা স্থান পেয়েছেন।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক উপাচার্য ও এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. এফ. নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. আক্তার হোসেন।সোসাইটির ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ নজরুল ইসলাম খান।
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।এছাড়াও সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. মুরাদ আহমেদ এবং ইনফরমেশন ও পাবলিকেশন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাইমএশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. আবু জাফর জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ।নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর ড. মোহাম্মদ শৌকত আকবর (এক্স-অফিসিও), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল আল-হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম তালুকদার ও অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. নাজিয়া চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ মহি উদ্দিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোঃ খোরশেদ আলম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ কুতুবউদ্দিন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. মোঃ খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর ড. সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন ফরহাদ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-এর ড. শোভন কুমার কুণ্ডু।
নবনির্বাচিত এই কমিটির সদস্যরা দেশের পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।