বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬
বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন

দেশের পদার্থবিজ্ঞানী ও গবেষকদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস)-এর ২০২৬–২০২৭ মেয়াদের এক্সিকিউটিভ বোর্ড নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিজ্ঞানীরা স্থান পেয়েছেন।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক উপাচার্য ও এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. এফ. নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. আক্তার হোসেন।সোসাইটির ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ নজরুল ইসলাম খান।
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।এছাড়াও সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. মুরাদ আহমেদ এবং ইনফরমেশন ও পাবলিকেশন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাইমএশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. আবু জাফর জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ।নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর ড. মোহাম্মদ শৌকত আকবর (এক্স-অফিসিও), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল আল-হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম তালুকদার ও অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. নাজিয়া চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ মহি উদ্দিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোঃ খোরশেদ আলম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. মোঃ কুতুবউদ্দিন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. মোঃ খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর ড. সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন ফরহাদ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-এর ড. শোভন কুমার কুণ্ডু।
নবনির্বাচিত এই কমিটির সদস্যরা দেশের পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই বিভাগের আরও খবর
কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান

কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান

কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা

কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা

পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন

পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন

কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত

কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত

বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত

বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত

ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১

ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১

কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান
কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান
কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা
কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা
পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন
পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন
বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন
বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
IPL 2026 controversy: RR manager Romi Bhinder violates PMOA protocol by using phone in dugout | Cricket News
IPL 2026 controversy: RR manager Romi Bhinder violates PMOA protocol by using phone in dugout | Cricket News
বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত
বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত
ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১
ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
