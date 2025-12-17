বাকৃবিতে বিএডিসি কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

বাকৃবি: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ‘বীজের গুণগত মান ও বীজ স্বাস্থ্য’ শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গোলাম আলী ফকির বীজ রোগতত্ত্ব কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
বাকৃবি ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর যৌথ অর্থায়নে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএসডিসির ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. হুমায়ুন কবির, বিএডিসির গবেষণা শাখার প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ ড. মো. নাজমুল ইসলাম এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. ইসলাম হামিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহাজাহান মঞ্জিলসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রফেসর গোলাম আলী ফকির বীজ রোগতত্ত্ব কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. পূর্ণিমা দে। স্বাগত বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কোর্স সমন্বয়কারী কৃষিবিদ ড. মো. মাহমুদুল হাসান চৌধুরী।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, কৃষিতে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার ক্ষেত্রে বিএডিসির কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিএডিসি দীর্ঘদিন ধরে উন্নত ও মানসম্মত বীজের জাত উদ্ভাবন ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। তবে বীজের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও কার্যক্রম আরও জোরদার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে এই গবেষণাগারের সঙ্গে বিএডিসি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের যৌথ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে।