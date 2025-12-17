বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৪৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Aespa’s Winter Shares Cryptic Post Amid Jungkook Dating Rumours: ‘Even If I’m Not Always Perfect…’ | Korean News ভারত সমর্থন না দিলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হতো: ইশরাক হোসেন Leonardo DiCaprio Says He’s Never Watched Titanic: ‘I Don’t Really Watch My Films’ | Hollywood News Aditya Dhar’s Dhurandhar Makes This Box-Office Record In The World Satwik and Chirag save match point to stun Olympic silver medallists at World Tour Finals | Badminton News Dhurandhar’s Lyari Town Was Built In THIS City By 500 Workers Big blow for Indian football: Mohun Bagan banned, fined by AFC | Football News মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপির প্রার্থী ওয়াহাব আকন্দ 7 Dhurandhar Dialogues That Left A Mark বাকৃবিতে বিএডিসি কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

বাকৃবিতে বিএডিসি কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
বাকৃবিতে বিএডিসি কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ


বাকৃবি: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ‘বীজের গুণগত মান ও বীজ স্বাস্থ্য’ শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গোলাম আলী ফকির বীজ রোগতত্ত্ব কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বাকৃবি ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর যৌথ অর্থায়নে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএসডিসির ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. হুমায়ুন কবির, বিএডিসির গবেষণা শাখার প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ ড. মো. নাজমুল ইসলাম এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. ইসলাম হামিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহাজাহান মঞ্জিলসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর গোলাম আলী ফকির বীজ রোগতত্ত্ব কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. পূর্ণিমা দে। স্বাগত বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কোর্স সমন্বয়কারী কৃষিবিদ ড. মো. মাহমুদুল হাসান চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, কৃষিতে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার ক্ষেত্রে বিএডিসির কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিএডিসি দীর্ঘদিন ধরে উন্নত ও মানসম্মত বীজের জাত উদ্ভাবন ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। তবে বীজের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও কার্যক্রম আরও জোরদার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে এই গবেষণাগারের সঙ্গে বিএডিসি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের যৌথ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
খুবির প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু আগামীকাল

খুবির প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু আগামীকাল

ইবির সাবেক সহ-সমন্বয়কের বিরুদ্ধে বিদেশি অধ্যাপকের সই জালিয়াতির অভিযোগ

ইবির সাবেক সহ-সমন্বয়কের বিরুদ্ধে বিদেশি অধ্যাপকের সই জালিয়াতির অভিযোগ

রাবির দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

রাবির দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

প্রাথমিকে ‘মেধা যাচাই পরীক্ষা’ এক মাসের জন্য স্থগিত

প্রাথমিকে ‘মেধা যাচাই পরীক্ষা’ এক মাসের জন্য স্থগিত

গোবিপ্রবি’র স্বাধীনতা দিবস হলে রিডিং রুম উদ্বোধন

গোবিপ্রবি’র স্বাধীনতা দিবস হলে রিডিং রুম উদ্বোধন

ঢাবিতে শেষ হলো ‘রক্তে রাঙা বিজয় আমার’

ঢাবিতে শেষ হলো ‘রক্তে রাঙা বিজয় আমার’

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST