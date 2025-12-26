শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১৪ অপরাহ্ন
রাজনীতি

বাবার কবরের সামনে অশ্রুসিক্ত তারেক রহমান

  শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: ১৯ বছর পর বাবা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শ্রদ্ধা জানানো শেষে বাবার কবরের পাশে বেশকিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারেক রহমান। এরপর মোনাজাত শেষে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেন তিনি। নীরবে টিস্যু দিয়ে চোখের পানি মুছতে থাকেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তারেক রহমান।

এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম খানসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা।





