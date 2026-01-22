বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করে নির্বাচনি প্রচার শুরু আমিনুলের

ঢাকা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১৬ আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে মিরপুর-১০ নম্বরের ‘সি’ ব্লক এলাকায় অবস্থিত গ্রিনফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে থেকে তিনি এই গণসংযোগ শুরু করেন।
নির্বাচনি প্রচার শুরুর আগে আমিনুল হক মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে গিয়ে তার বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত ও মোনাজাত করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়ার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় প্রিয় খেলোয়াড় ও স্থানীয় প্রার্থীকে কাছে পেয়ে সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
গণসংযোগকালে আমিনুল হক এলাকার সাধারণ মানুষ, পথচারী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের হাতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার লিফলেট তুলে দেন। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমিনুল হক বলেন, ‘জনগণের সেবা করার মহান লক্ষ্য নিয়ে আমি রাজপথে নেমেছি। ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ভোটারদের দোয়া ও অকুণ্ঠ সমর্থন কামনা করছি। ‘
গণসংযোগে বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।