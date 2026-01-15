শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:৪৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tomb Raider First Look: Sophie Turner Debuts As Lara Croft, Internet Misses Angelina Jolie | Hollywood News Bruno Mars Expands ‘The Romantic Tour’ With 30-Plus New Dates, Stadium Run Gets Bigger | Hollywood News Toxic Actress Beatriz Taufenbach Deletes Instagram After Backlash Over Intimate Scene With Yash | Telugu Cinema News যেসব আসনে লড়বে এনসিপি Kartik Aaryan Gives Up Rs 15 Crore Fee After Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Flops: Report | Bollywood News যে ১৭৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জামায়াত বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত WPL: Day after being retired out, Harleen Deol guides UP Warriorz to victory | Cricket News ‘Dhanush Is Back In His Zone’: Kara First Glimpse Ignites Massive Fan Frenzy | Tamil Cinema News PSG coach Luis Enrique open to soccer using rugby’s sin-bin for fouls | Football News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৮ সময় দেখুন
বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত


ঢাকা: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) স্প্রিং-২০২৬-এর নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অধিনায়ক ও ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি ট্রাস্ট ও অ্যাডভাইজার অধ্যাপক মো. আবু সালেহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিইউবিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শওকত আলী।

বিইউবিটির রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর-রশিদ এতে স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খালেদ মাসুদ পাইলট বলেন, জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের বিকল্প নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে একজন শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মো. আবু সালেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনই একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে একজন যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শওকত আলী বলেন, বিইউবিটি শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের জ্ঞান ও মূল্যবোধে গড়ে তুলে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নবাগত শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বাস ভাঙচুরের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ঢাবি উপাচার্য

বাস ভাঙচুরের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ঢাবি উপাচার্য

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঢাবিতে ১৭ জানুয়ারি ‘কুয়াশার গান’

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঢাবিতে ১৭ জানুয়ারি ‘কুয়াশার গান’

৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধে ঢাবির বাস ভাঙচুর

৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধে ঢাবির বাস ভাঙচুর

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৮৯.৩৫%

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৮৯.৩৫%

রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৬ জানুয়ারি

রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৬ জানুয়ারি

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা কাল

কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা কাল

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST