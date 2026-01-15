বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) স্প্রিং-২০২৬-এর নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অধিনায়ক ও ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি ট্রাস্ট ও অ্যাডভাইজার অধ্যাপক মো. আবু সালেহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিইউবিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শওকত আলী।
বিইউবিটির রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর-রশিদ এতে স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে খালেদ মাসুদ পাইলট বলেন, জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের বিকল্প নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে একজন শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মো. আবু সালেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনই একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে একজন যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।
সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শওকত আলী বলেন, বিইউবিটি শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের জ্ঞান ও মূল্যবোধে গড়ে তুলে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নবাগত শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।