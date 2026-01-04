রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Patriot: Shooting Of Mammootty And Mohanlal Starrer Wrapped Up, Makers Drop BTS Video | Watch | Malayalam-cinema News India a massive threat across formats now, says Aussie women’s team leggie Alana King | Cricket News বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন ‘If Anyone Has Proof…’: Bigg Boss Marathi 3 Fame Jay Dudhane Breaks Silence On Link To Rs 5 Crore Fraud Case | Television News Ashes: Australia coach says ‘spin bowling incredibly important’ as team goes without spinner in Sydney Test | Cricket News ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন দিনে ৬৯ জন হাসপাতালে ভর্তি মাদুরোকে আটকের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad Why did World Chess Champion D Gukesh pull out of Tata Steel tournament in Kolkata? | Chess News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন


ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র হিসেবে মাহদী আমিন নিয়মিত ব্রিফিং করবেন। তিনি দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা।

রোববার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির প্রথম বৈঠকে তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান।

এর আগে সংসদ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে বিএনপি। ওই কমিটিতে নজরুল ইসলাম খানকে চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মো. ইসমাইল জবিউল্লাহকে প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নজরুল ইসলাম খান জানান, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নিয়মিত কার্যক্রম চলবে এবং মাহদী আমিন মুখপাত্রের পাশাপাশি ইসমাইল জবিউল্লাহ প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। আজকের বৈঠকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে প্রার্থীদের কীভাবে সহযোগিতা করা হবে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বিএনপি কী ভূমিকা রাখবে—তা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন, বিএনপি সবসময় যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছে। তবে এই দাবি কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাওয়া হয়েছে। ফ্যাসিস্ট বিদায় হলেও এখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি, যা নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্ভব।

বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো সরকারি অফিসে ফোন দিয়ে কারও মনোনয়নপত্র বাতিলের কথা বলা হয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব খবর বের হয়েছে, গণমাধ্যমের সেসব বিষয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত।

এই (ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) নির্বাচনকে বিএনপির দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফসল উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষ বহুবছর ধরে ভোট দিয়ে পছন্দের প্রার্থী বাছাই করতে পারেনি। আমাদের আশা, ভোটের মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দের প্রার্থী এবং সরকার বাছাই করতে পারবে। কাজেই, নির্বাচন যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সে লক্ষ্যে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কাজ করছে। নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন, বহু রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি, তখনও নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণে আইনি বাধা থাকলে বা কেউ স্বেচ্ছায় অংশ না নিলে কিছু বলার নেই। কিন্তু এমন কিছু না হলে হয়তো বলা যেত যে, কাউকে বাইরে রেখে নির্বাচনের চেষ্টা করা হচ্ছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Patriot: Shooting Of Mammootty And Mohanlal Starrer Wrapped Up, Makers Drop BTS Video | Watch | Malayalam-cinema News

Patriot: Shooting Of Mammootty And Mohanlal Starrer Wrapped Up, Makers Drop BTS Video | Watch | Malayalam-cinema News

‘If Anyone Has Proof…’: Bigg Boss Marathi 3 Fame Jay Dudhane Breaks Silence On Link To Rs 5 Crore Fraud Case | Television News

‘If Anyone Has Proof…’: Bigg Boss Marathi 3 Fame Jay Dudhane Breaks Silence On Link To Rs 5 Crore Fraud Case | Television News

মাদুরোকে আটকের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ

মাদুরোকে আটকের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ

Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News

Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News

সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

এনইআইআর কেন প্রয়োজন: আর্থিক শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ডিজিটাল আস্থার ভিত্তি

এনইআইআর কেন প্রয়োজন: আর্থিক শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ডিজিটাল আস্থার ভিত্তি

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST