বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad

কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক: আদালত অবমাননার অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে তলব করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
সশরীরে তাকে হাজিরের নির্দেশ দিয়ে, এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
রোববার (৩০ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। তার সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।
গত ২৬ নভেম্বর ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনে প্রসিকিউশন। যেখানে গত ২৩ নভেম্বর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ‘মুক্তবাক: রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক’ টকশোতে দেওয়া ফজলুর রহমানের বক্তব্যকে আদালত অবমাননাকর হিসেবে উল্লেখ করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।