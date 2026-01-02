শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:০৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News ‘No thanks’: Former Pakistan coach bluntly rejects idea of replacing Gautam Gambhir as Team India coach | Cricket News Surbhi Jyoti Welcomes New Year With Sumit Suri On A Trek In Uttarakhand | Television News জামালপুরে ৪শতাধিক বয়োবৃদ্ধরা পেলে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র John James: Born in Kharagpur, roots in Kerala, Australia U-19 all-rounder wants to emulate his hero Pat Cummins | Cricket News দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Film Soon? Makers To Release 2 New Animated Movies In 6 Languages | Television News বিচারবহির্ভূত ক্রসফায়ারের জনক শেখ মুজিব: রাশেদ প্রধান ‘What a journey’: Cummins, Dhawan salute Usman Khawaja as Australia batter confirms farewell at SCG | Cricket News Chiranjeevi And Nayanthara’s Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

বিচারবহির্ভূত ক্রসফায়ারের জনক শেখ মুজিব: রাশেদ প্রধান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
বিচারবহির্ভূত ক্রসফায়ারের জনক শেখ মুজিব: রাশেদ প্রধান


ঢাকা: জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজ শিকদারের ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী বিপ্লবকে দমন করার জন্য তাকে গ্রেফতারের পরদিন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মূলত বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত ক্রসফায়ারের জনক শেখ মুজিব।

শুক্রবার ( ২ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় গোরস্তানে সিরাজ শিকদারের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

সিরাজ শিকদার সম্পর্কে তিনি বলেন, বিজয়ের পরেই সিরাজ শিকদার উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলাদেশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

রাশেদ প্রধান আরও বলেন, যুগে যুগে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় শহিদ হতে হয়েছে সিরাজ শিকদার, আবরার ফাহাদ ও ওসমান হাদির মতো দেশপ্রেমিকদের। এছাড়া অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে মেজর জলিল, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও শফিউল আলম প্রধানের মতো সিংহপুরুষদের।

তিনি সবাইকে সাবধান করে বলেন, আগামীর বাংলাদেশ গড়ার কারিগররা যদি হিন্দুস্তানের সামনে মাথানত করতে চায়, তবে তাদের পরিণতিও শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার মতোই হবে। সাধু সাবধান! দেশের তরুণ সমাজ কখনো মাথানত করতে রাজি নয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এস এম জিয়াউল আনোয়ার, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি. সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News

Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News

Surbhi Jyoti Welcomes New Year With Sumit Suri On A Trek In Uttarakhand | Television News

Surbhi Jyoti Welcomes New Year With Sumit Suri On A Trek In Uttarakhand | Television News

জামালপুরে ৪শতাধিক বয়োবৃদ্ধরা পেলে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র

জামালপুরে ৪শতাধিক বয়োবৃদ্ধরা পেলে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র

দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস

দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Film Soon? Makers To Release 2 New Animated Movies In 6 Languages | Television News

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Film Soon? Makers To Release 2 New Animated Movies In 6 Languages | Television News

Chiranjeevi And Nayanthara’s Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News

Chiranjeevi And Nayanthara’s Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST