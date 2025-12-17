বিনা অনুমতিতে রাজনৈতিক সভা, সৌদি আরবে আটক কয়েক বাংলাদেশি

ঢাকা: বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ ও প্রচার-প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে সৌদি আরবের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ বিষয়ে দেশটিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি জরুরি সতর্কবার্তা জারি করেছে রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস এই সতর্কবার্তা জারি করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় ইসতেরাহা/হলরুম ভাড়া করে এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ বা ব্যক্তিগত বাসা-বাড়িতে অননুমোদিতভাবে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সভা-সমাবেশ আয়োজন, দলবদ্ধভাবে প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথা প্রচারের জন্য স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক কতিপয় বাংলাদেশি আটক হয়েছেন মর্মে বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ অবহিত হয়েছে।
এমতাবস্থায়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সৌদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সভা-সমাবেশ আয়োজন, প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরাধ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। একইসঙ্গে সৌদি আরবের আইন-কানুন বিধি-বিধান মেনে চলার জন্যও সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
উল্লেখ্য, সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোনো ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, দলবদ্ধ প্রচারণা কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এসব কর্মকাণ্ড স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের শামিল এবং এতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।