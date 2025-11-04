মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৪৩ অপরাহ্ন
শিক্ষা

বেরোবিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন কমিশন গঠন

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
বেরোবিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন কমিশন গঠন


রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমান।

নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন– সহকারী কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. শাহ জামান (পরিসংখ্যান), সহযোগী অধ্যাপক ড. সিফাত রুমানা (ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান), সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার সরকার (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং), সহযোগী অধ্যাপক মো. মাসুদ রানা (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ) ও সহযোগী অধ্যাপক মো. হাসান আলী (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিন্ডিকেট সদস্য ও ছাত্র পরামর্শ দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস প্রামানিক।

এর আগে দুপুর ১টায় প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ গেটে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারা অভিযোগ করেন, একটি মহল আইন সংশোধনের অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘প্রশাসন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গেজেট প্রকাশে বিলম্ব হলেও ২৮ অক্টোবর গেজেট হওয়ার পর উপাচার্য এ বছরেই নির্বাচনের আশ্বাস দেন। কিন্তু এখন আইন সংশোধনের নামে বিলম্ব করা হচ্ছে। নির্বাচনের পরও আইন সংশোধন সম্ভব।’

এদিকে শিক্ষার্থীরা চলতি নভেম্বরেই তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।





