সোমবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান রাজশাহীতে হোটেল কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার দৌলতপুরে যুবক’কে পায়ের রগ কেটে হত্যা’র অভিযোগে দু’জন গ্রেফতার রাজশাহীতে ইসপাহানি ডিপো অফিসে চুরি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হতে পারে ডিসেম্বরে খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি IND vs SA: ‘I’m 37 and need time for recovery’ – What Virat Kohli said after India’s win over South Africa in 1st ODI | Cricket News ভারতে ২ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১১ জন নিহত, আহত ৬০ IND vs SA: Virat Kohli’s hundred, Kuldeep Yadav four-for power India’s 17-run win in first ODI | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান


রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (ব্রাকসু) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. শাহজামান তার পদত্যাগ প্রত্যাহার করেছেন এবং পূর্ণ দায়িত্বে ফিরেছেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত পৌনে ১২টায় তিনি নিজেই গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘পারিবারিক একটি ট্যুরের কারণে শুরুতে দায়িত্ব ছাড়ার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসন আমার অব্যাহতি গ্রহণ করেনি। এখন পারিবারিক ব্যস্ততা অনেকটাই কমে গেছে। তাই আমি পুনরায় পুরোদমে দায়িত্ব পালন করব।’

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গত তিন দিনের অনিশ্চয়তা কেটে গেল এবং ২৪ ডিসেম্বরের ভোটগ্রহণের পথ আবার পরিষ্কার হলো।

গত বুধবার (২৬ নভেম্বর) হঠাৎ পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ড. শাহজামান রেজিস্ট্রার বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর আগে ৫ নভেম্বর প্রথম প্রধান কমিশনার প্রফেসর ড. ফেরদৌস রহমান পদত্যাগ করেছিলেন। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রধান কমিশনারের পদ শূন্য হওয়ায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা করছিলেন, নির্বাচন আবার পিছিয়ে যাবে বা বানচাল হয়ে যাবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী ও রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশিদ ড. শাহজামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে তাকে দায়িত্বে থাকার অনুরোধ জানান। উপাচার্য নিজে ফোন করে এবং সরাসরি বৈঠকে ড. শাহজামানকে ফিরে আসার জন্য রাজি করান। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ প্রত্যাহার করা হলো।

ড. শাহজামান জানিয়েছেন, নতুন সংশোধিত তফসিল খুব শিগগিরই প্রকাশ করা হবে, যাতে ২৪ ডিসেম্বরের ভোট অপরিবর্তিত থাকে।

১৭ বছর পর আসা এই ঐতিহাসিক নির্বাচন এখন আবার পুরোদমে এগিয়ে চলছে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, ‘এবার আর কোনো নাটক নয়—শুধু ভোট চাই।’

ছাত্রনেতা রাহাত হোসেন বলেন, ‘দুইবার পদত্যাগের নাটকের পর অবশেষে সুখবর। এবার আর কোনো বাধা চাই না। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। প্রধান কমিশনার ফিরে আসায় নির্বাচনের গতি ফিরে পাবে।’

অর্থনীতি বিভাগের মেহেদী হাসান: ‘১৭ বছরের স্বপ্ন ২৪ ডিসেম্বর রূপ নিক—এটাই এখন আমাদের একমাত্র দাবি।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন

ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

শীতের পিঠা আর গ্রামীণ সাজে ইবিতে হৈমন্তী উৎসব

শীতের পিঠা আর গ্রামীণ সাজে ইবিতে হৈমন্তী উৎসব

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় ইবিতে বিশেষ দোয়া

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় ইবিতে বিশেষ দোয়া

জবির শীতকালীন ছুটি স্থগিত

জবির শীতকালীন ছুটি স্থগিত

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST