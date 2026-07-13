ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর দিলো হোয়াটসঅ্যাপ

ব্যস্ত জীবনে বন্ধুদের জন্মদিনের তারিখ মনে রাখার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে আসছে একটি দারুণ সমাধান। ক্যালেন্ডারে নোট রাখা বা আলাদা করে মনে রাখার ঝামেলা এড়াতে অ্যাপটিতে যুক্ত হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ‘বার্থডে রিমাইন্ডার’ বা জন্মদিনের নোটিফিকেশন সুবিধা। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষার পর অবশেষে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর দিলো মেটা।
হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন ফিচার ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ডব্লিউএবিটাআইএনফো’ (WABetaInfo)-এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই নতুন সুবিধার কথা জানানো হয়েছে।
নেপথ্যের কারণ ও ফিচারের কার্যকারিতা
কিছুদিন আগেই অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে ব্যবহারকারীদের জন্মতারিখ ও বয়স যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ। মূলত বিভিন্ন দেশের আইনি নিয়ম মেনে ব্যবহারকারীর সঠিক বয়স নিশ্চিত করতেই এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল। তবে মেটা এখন সেই তথ্যকে কেবল আইনি কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে একটি চমৎকার ফিচারে রূপান্তর করতে যাচ্ছে।
ফিচারটি যেভাবে কাজ করবে…
ডেডিকেটেড বার্থডে সেকশন: হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপের ভেতরেই ‘বার্থডে’ নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিভাগ যুক্ত হতে যাচ্ছে। এখানে কন্টাক্ট লিস্টে থাকা বন্ধুদের কার জন্মদিন কবে, তার একটি তালিকা দেখা যাবে।
স্বয়ংক্রিয় নোটিফিকেশন: তালিকায় থাকা কোনো প্রিয়জনের জন্মদিন কাছাকাছি চলে এলে অ্যাপটি নিজে থেকেই ব্যবহারকারীকে অ্যালার্ট বা নোটিফিকেশন পাঠাবে। ফলে একদম সঠিক সময়ে শুভেচ্ছা জানানো সহজ হবে।
গোপনীয়তা ও সুরক্ষার নিয়ম
এই সুবিধাটি পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আপনার তালিকায় থাকা কোনো বন্ধু যদি নিজের প্রোফাইলে জন্মতারিখ যুক্ত না করেন, তবে তাঁর জন্মদিনের কোনো নোটিফিকেশন আপনার কাছে আসবে না। অর্থাৎ, তথ্য শেয়ার করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। এছাড়া ভবিষ্যতে এখানে প্রাইভেসি সেটিংসের বিশেষ সুবিধাও থাকবে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চাইলে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের কাছ থেকে নিজের জন্মদিনের তথ্য লুকিয়ে রাখতে পারবেন।