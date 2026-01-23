ভাষানটেকের বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের ওয়াদা তারেক রহমানের

ঢাকা: ঢাকা-১৭ আসনে ভাষানটেকের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ওয়াদা করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নিজ নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৭ আসনে ভাষানটেকের বিআরপি ময়দানের জনসভায় উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন তিনি।
দ্বিতীয় দিনের নির্বাচনি প্রচার কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সমাবেশে বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘ভাষানটেকের সকল সমস্য সমাধান করা হবে ইনশাল্লাহ।’
তারেক রহমান মঞ্চে ভাষানটেক এলাকার সব শ্রেণি-পেশার মানুষদের মধ্য থেকে একজন করে মঞ্চে ডাকেন। তাদের এলাকার সমস্যার কথা শুনেন। এরপর প্রতিশ্রুতি করেন, ক্ষমতায় এলে এই সকল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিবেন তিনি।