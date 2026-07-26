সোমবার, ২৭ জুলাই ২০২৬, ০৮:০৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘I couldn’t eat or drink for three days’: Mirabai Chanu’s sacrifice behind CWG gold | Commonwealth Games News ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা! দেশের বাজারে পাওয়া ২৬টি টুথপেস্টেই মিলেছে ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার ‘Don’t retire yet’: Di María makes desperate plea to Lionel Messi after Argentina’s World Cup agony | Football News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬
  • ৬০ সময় দেখুন
ভূঞাপুরে ২ মাদক সেবীর জেল- জরিমানা

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল:ভূঞাপুরে মাদক সেবনের দায়ে রবিবার (২৬ জুলাই) ২ জনকে জেল ও জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভূঞাপুর উপজেলার নিকরাইল ও গোবিন্দাসী এলাকায় অভিযান পরিচালনা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মাদক সেবনের দায়ে উপজেলার সিরাজকান্দী গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে রোমান ও কষ্টাপাড়া গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে অন্তরকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী প্রত্যেককে ৬মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাহবুব হাসান, এ সময়ে ভূঞাপুর থানার এসআই রুবেল সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালতে মামলার প্রসিকিউশন দাখিল করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাহবুব হাসান বলেন, জনস্বার্থে এধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News

Jyotirmayee Nayak Lifts Indian Idol 16 Trophy; Dhanush On Criticism Over His National Award Win | Television News

ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের

ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের

আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা!

পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা!

কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে

কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom