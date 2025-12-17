ভেনেজুয়েলার তেলবাহী ট্যাংকারে নৌ অবরোধের নির্দেশ ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় যাতায়াতকারী তেলবাহী ট্যাংকারগুলোর ওপর নৌ অবরোধের নির্দেশ দিয়েছেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে লিখেছেন, ‘দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্মাডা (যুদ্ধজাহাজের একটি বিশাল বহর) দিয়ে ভেনিজুয়েলাকে পুরোপুরিভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমাদের সম্পদ চুরি, সন্ত্রাসবাদ, মাদক চোরাচালান এবং মানব পাচারসহ আরও অনেক কারণে ভেনেজুয়েলার সরকারকে একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব, আজ থেকে ভেনেজুয়েলার সকল অনুমোদিত তেলবাহী ট্যাঙ্কারের দেশে প্রবেশ এবং বের হওয়ার ওপর সম্পূর্ণ অবরোধের নির্দেশ দিচ্ছি।’
এই অবরোধের প্রতিক্রিয়ায় ভেনেজুয়েলা সরকার একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ট্রাম্পের ‘হুমকি’ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
সরকার আরও বলেছে, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আমাদের মাতৃভূমির সম্পদ চুরি করার উদ্দেশ্য ভেনেজুয়েলার ওপর অযৌক্তিকভাবে একটি কথিত নৌ অবরোধ আরোপ করতে চান।’
এর আগে, ভেনেজুয়েলার সংবাদমাধ্যম এজেন্সিয়ার খবরে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো বলেছেন গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেল বহনকারী একটি ট্যাঙ্কার জাহাজ যুক্তরাষ্ট্র ‘চুরি’ করেছে। এ চুরির ঘটনায় ভেনেজুয়েলা বিশ্ব জলদস্যুতা এবং তেল লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।
উল্লেখ্য, ট্রাম্পের ঘোষণার এক সপ্তাহ আগে ভেনেজুয়েলার উপকূলে একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করে যুক্তরাষ্ট্র। জানা গেছে, মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে স্কিপার ট্যাঙ্কারটি আটক করে তেল খালাস করার জন্য জাহাজটিকে টেক্সাস রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে।
এ পদক্ষেপকে ‘ঘৃণ্য’ বলে নিন্দা জানিয়েছে ভেনেজুয়েলা।