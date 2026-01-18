সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৩৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী আইএসইউতে শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে জাপান-বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা বিনিময় ‘Disappointing’: Shubman Gill’s brutal verdict after India’s historic ODI series loss at home | Cricket News Atharva Taide’s century powers Vidarbha to maiden Vijay Hazare Trophy title | Cricket News IND vs NZ: Virat Kohli’s 124 in vain; New Zealand clinch first-ever bilateral series in India | Cricket News ‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭ Virat Kohli rewrites ODI history, surpasses Ricky Ponting to become the highest ever to… | Cricket News সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২ সময় দেখুন
ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী


‎ঢাকা: ‎আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের ওপর টানা নয় দিনের শুনানি শেষ হয়েছে। আপিল নিষ্পত্তি শেষে ৪২২ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন, যা মোট আপিলকারীর ৬৫ শতাংশের বেশি।

‎‎রোববার (১৮ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে আপিল শুনানির নবম ও শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয়।

শুনানি শেষে ইসির জনসংযোগ শাখার পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক জানান, গত ১০ জানুয়ারি আপিল শুনানি শুরু হয়। প্রথম দিনে ৫১ জন, দ্বিতীয় দিনে ৫৮ জন, তৃতীয় দিনে ৪১ জন, চতুর্থ দিনে ৪৪ জন, পঞ্চম দিনে ৭৩ জন, ষষ্ঠ দিনে ৩৩ জন প্রার্থী, সপ্তম দিনে ৬০ জন, অষ্টম দিনে ৪৪ জন এবং শেষ দিনে ২১ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। সবমিলিয়ে নয় দিনে বাতিল ও গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল মঞ্জুর ৪২২, নামঞ্জুর ১৯৫ এবং অনুপস্থিত, অন্যান্য ২৮টিসহ মোট ৬৪৫টি।

‎গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি বাছাইয়ে ৭২৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিলের পর ৩০০ আসনে বৈধ প্রার্থী ছিলেন ১৮৪২ জন। এর পর ৬৪৫ জন আপিল করেন। ১০ জানুয়ারি থেকে রোববার টানা নয় দিনে আপিলে ৪২২ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ২২৬৪ জন।

‎এদিকে, নবম দিনের শুনানিতে বেশিরভাগ ঋণ খেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। দ্বৈত নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত জটিলতায় থাকা ২৩ প্রার্থীর মধ্যে দু’জনের মনোনয়ন বাতিল, একজনের রায় স্থগিত ও ২০ জনের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ করে দিয়েছে কমিশন। শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে কুমিল্লা-১০ আসনের বিএনপি প্রার্থী আবদুল গফুর ভূইঞার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। আর কুমিল্লা-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদের তুরস্কের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য তার প্রার্থিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে ইসি। ‎তবে কমিশন সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লা-৩ আসনে তার প্রার্থিতা বহাল থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়ে যাদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই তারা হলেন জামায়াতের ঢাকা-১ আসনে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দিনাজপুর-৫ আসনে বিএনপি’র একেএম কামরুজ্জামান, সাতক্ষীর-৪ বিএনপি মনিরুজ্জামান, ফরিদপুর-২ বিএনপির শামা ওবায়েদ, সুনামগঞ্জ-২ তাহির রায়হান বিএনপি, মৌলভীবাজার -২ বিএনপির শওকতুল ইসলাম, হবিগঞ্জ-১ স্বতন্ত্র সুজাত মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ জামায়াতের জুনায়েদ হাসান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ বিএনপি কবির আহমেদ ভুইয়া, ফেনী-৩ বিএনপির আব্দুল আউয়াল মিন্টু, নোয়াখালী-১ আসনে স্বতন্ত্র জহিরুল ইসলাম, রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির মো. মঞ্জুম আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জাপার খোরশেদ আলম, নাটোর-১ আসনে খেলাফত মজলিশের আজাদুল হক, যশোর-২-এ জামায়াতের মোসলেম উদ্দীন ফরিদ, চট্টগ্রাম-৯ আসনে জামায়াতের একে ফজলুল হক, শেরপুর-২ আসনে বিএনপির ফাহিম, চট্টগ্রাম-৩-এ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমজাদ হোসেন, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে জামায়াতের মাহবুব আলম সালেহ, মানিকগঞ্জ-৩-এ বিএনপির আফরোজা খানম রিতা ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

এছাড়া, ঋণখেলাপির অভিযোগে এদিন চট্টগ্রাম-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরের প্রার্থিতাও বাতিল করা হয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭

কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

Bone Lake OTT Release: When And Where To Watch Maddie Hasson’s Psychological Thriller | Web-series News

Bone Lake OTT Release: When And Where To Watch Maddie Hasson’s Psychological Thriller | Web-series News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST