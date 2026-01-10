মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির ৭১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

পিরোজপুর: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদনে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৭১ সদস্যবিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. রুহুল আমিন দুলাল।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুসংহত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির এই আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নবগঠিত কমিটিতে উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ত্যাগী, অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটিতে একজন আহ্বায়ক ছাড়াও সিনিয়র ও সাধারণ সদস্য হিসেবে মোট ৭০ জন নেতাকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, নতুন এই কমিটি দ্রুত সময়ের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করবে এবং তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন-সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আহ্বায়ক কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবে এবং দলীয় শৃঙ্খলা ও আদর্শ বজায় রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।