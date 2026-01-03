মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল, করবেন আপিল

ঢাকা: হলফনামায় তথ্যের অসঙ্গতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রে ত্রুটি থাকায় ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ঢাকা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম এ সিদ্ধান্ত জানান।
রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় এক শতাংশ স্থানীয় ভোটারের সই জমা দেওয়া হলেও যাচাইয়ের সময় সেখান থেকে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত ১০ জন ভোটারের মধ্যে দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া হলফনামায় দেওয়া তথ্যেও গরমিল পাওয়া গেছে। এসব কারণে মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জুলাই বিপ্লবী মহিউদ্দিন রনি বলেন, তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দের পর ২২ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হবে, যা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।