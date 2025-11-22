মাদক মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মালেক গ্রেপ্তার – Corporate Sangbad

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি: মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. আব্দুল মালেককে রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলী থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শুক্রবার র্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ সদর কোম্পানি ও র্যাব-৪ সিপিসি-১ এর যৌথ অভিযানে শাহ আলী থানার মোবারক হোসেনের বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। মালেক দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার লোহাচড়া মণ্ডলবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে র্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ সদর কোম্পানি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গ্রেপ্তার-সংক্রান্ত তথ্য জানায়।
এতে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ খান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মালেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।
রায় ঘোষণার পর মালেক দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিচয় পরিবর্তন করে আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত শুক্রবারের অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।