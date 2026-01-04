মাদুরোকে আটকের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে আনার ঘটনায় শনিবার (৩ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সিএনএন জানিয়েছে, ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে শ খানেক মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।
যুদ্ধবিরোধী স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড–ব্যনার নিয়ে নেমেছে সাধারণ মানুষ। কারও কারও হাতে ভেনেজুয়েলার পতাকাও দেখা গেছে। ‘নো ব্লাড, নো অয়েল’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে একই ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারেও। লস অ্যাঞ্জেলস ও লাস ভেগাসে বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনা ডিসিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।
ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, বোস্টন, মিনেপোলিসসহ বিভিন্ন শহরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে।
শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরসকে আটকের তথ্য ঘোষণা করার পর জানান, ভেনেজুয়েলায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ‘চালাবে’। তিনি আরও বলেন, ‘নিরাপদ, সঠিক ও বিচক্ষণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত আমরা দেশটি পরিচালনা করব।’
অনেক ল্যাটিন আমেরিকান নেতা মার্কিন পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন।