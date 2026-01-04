রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad Why did World Chess Champion D Gukesh pull out of Tata Steel tournament in Kolkata? | Chess News ‘I Was Not Prepared’: Krystle D’Souza On Dancing With Ranveer Singh During Dhurandhar Song Launch | Bollywood News মাঠের মাইক নয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই নির্ধারিত হচ্ছে নেতৃত্ব মাদুরোকে তুলে আনায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানালেন নেতানিয়াহু Janhvi Kapoor And Lakshya Begin Shooting For Lag Jaa Gale? Their Video From Marine Drive Goes Viral | Bollywood News Mustafizur Rahman’s exclusion from IPL: Bangladesh not to travel to India for T20 World Cup after ‘government intervention’ | Cricket News পররাষ্ট্র উপদেষ্টার স‌ঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ ‘Only after Virat Kohli and Rohit Sharma retire … ‘: R Ashwin makes bold Ruturaj Gaikwad claim after India’s ODI squad snub | Cricket News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

মাদুরোকে তুলে আনায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানালেন নেতানিয়াহু

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
মাদুরোকে তুলে আনায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানালেন নেতানিয়াহু


ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

রোববার (৪ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানান নেতানিয়াহু।

এর আগে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানী কারাকাসসহ ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায় মার্কিন সেনাবাহিনী। অভিযানের অংশ হিসেবে ডেল্টা ফোর্স মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে। বর্তমানে মাদুরো নিউইয়র্কে কারাবন্দি রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে মাদক সন্ত্রাসে জড়িত থাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ডিভাইস ব্যবহারের অভিযোগে বিচার কার্যক্রম শুরু করার কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

ট্রাম্পকে ট্যাগ করে দেওয়া পোস্টে নেতানিয়াহু লেখেন, ‘স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে সাহসী ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন। আপনার দৃঢ় সংকল্প এবং আপনার সাহসী সেনাদের অসাধারণ পদক্ষেপকে আমি স্যালুট জানাই।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News

Bigg Boss Marathi 3 Winner Jay Dudhane Allegedly Arrested In Rs 5 Crore Property Fraud Case: Report | Television News

সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

‘I Was Not Prepared’: Krystle D’Souza On Dancing With Ranveer Singh During Dhurandhar Song Launch | Bollywood News

‘I Was Not Prepared’: Krystle D’Souza On Dancing With Ranveer Singh During Dhurandhar Song Launch | Bollywood News

মাঠের মাইক নয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই নির্ধারিত হচ্ছে নেতৃত্ব

মাঠের মাইক নয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই নির্ধারিত হচ্ছে নেতৃত্ব

Janhvi Kapoor And Lakshya Begin Shooting For Lag Jaa Gale? Their Video From Marine Drive Goes Viral | Bollywood News

Janhvi Kapoor And Lakshya Begin Shooting For Lag Jaa Gale? Their Video From Marine Drive Goes Viral | Bollywood News

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার স‌ঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার স‌ঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST