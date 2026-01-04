মাদুরোকে তুলে আনায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানালেন নেতানিয়াহু

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানান নেতানিয়াহু।
এর আগে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানী কারাকাসসহ ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায় মার্কিন সেনাবাহিনী। অভিযানের অংশ হিসেবে ডেল্টা ফোর্স মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে। বর্তমানে মাদুরো নিউইয়র্কে কারাবন্দি রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে মাদক সন্ত্রাসে জড়িত থাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ডিভাইস ব্যবহারের অভিযোগে বিচার কার্যক্রম শুরু করার কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন।
ট্রাম্পকে ট্যাগ করে দেওয়া পোস্টে নেতানিয়াহু লেখেন, ‘স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে সাহসী ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন। আপনার দৃঢ় সংকল্প এবং আপনার সাহসী সেনাদের অসাধারণ পদক্ষেপকে আমি স্যালুট জানাই।’
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
Congratulations, President @realDonaldTrump for your bold and historic leadership on behalf of freedom and justice. I salute your decisive resolve and the brilliant action of your brave soldiers.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 3, 2026