শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬
রাজনীতি

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে বামজোটের বিক্ষোভ মিছিল

  শনিবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বামপন্থি দলগুলোর রাজনৈতিক মঞ্চ গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের নেতৃত্বে রাজধানীর সুবাস্তু নজর ভ্যালির সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়।

এদিকে, সমাবেশের কারণে বাড্ডা থেকে কুড়িল বিশ্বরোড পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘মাদুরোকে অপহরণ কেন, ট্রাম্প জবাব চাই’, ‘মাদুরোর মুক্তি চাই, দিতে হবে দিয়ে দাও’, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রুখে দাও’সহ আরও স্লোগান দেন।

মিছিলটি শাহজাদপুরের কনফিডেন্স টাওয়ারের সামনে পৌঁছালে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে সেটিকে আটকে দেয়। এরপর সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন যুক্তফ্রন্টের নেতাকর্মীরা।





