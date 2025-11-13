মার্কিন ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনের অবসান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম শাটডাউনের অবসান ঘটেছে। এই অচলাবস্থার কারণে বেতন না পেয়ে ফেডারেল কর্মীরা আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন, বিমানবন্দরগুলোতে বহু যাত্রী আটকা পড়েছিলেন এবং কিছু খাদ্যব্যাঙ্কে লম্বা লাইন তৈরি হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। এর আগে, বুধবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি সরকারি অর্থায়ন বিলে সই করেন। ফলে রেকর্ড ৪৩ দিনের দীর্ঘতম শাটডাউনের অবসান ঘটায়।
বিলটিতে সই করার আগে ট্রাম্প বলেন, ‘আজ আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছি, আমরা কখনই চাঁদাবাজির কাছে নতিস্বীকার করব না।’ ট্রাম্পের এই মন্তব্য শুনে ওভাল অফিসে তার চারপাশে জড়ো হওয়া রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা হাততালি দেন। এই সই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় রিপাবলিকান-নেতৃত্বাধীন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বিলটি ২২-২০৯ ভোটে পাস করার মাত্র দুই ঘণ্টা পরে।
রয়টার্স সংবাদ সংস্থার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে সিনেটে পাস হওয়া বিলটিতে ট্রাম্পের সইয়ের ফলে শাটডাউনের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ফেডারেল কর্মীরা বৃহস্পতিবারের শুরু থেকেই নিজ নিজ কাজে ফিরতে পারবেন।
এই বিলটি জানুয়ারি ৩০ পর্যন্ত সরকারের অর্থায়ন বাড়িয়ে দেবে, ফলে ফেডারেল সরকার তার ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণের সঙ্গে বার্ষিক প্রায় ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার যোগ করার পথে থাকবে। বিলটিতে শাটডাউন ১ অক্টোবর শুরু হওয়ার পর ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক বরখাস্ত করা ফেডারেল কর্মীদের পুনর্বহাল করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ফেডারেল কর্মীদের আরও ছাঁটাই থেকে সুরক্ষা দেবে এবং শাটডাউন শেষ হওয়ার পর তারা যে বেতন পাবেন, তারও নিশ্চয়তা দেবে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ সংস্থার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, কৃষি বিভাগের জন্য এই প্যাকেজের অর্থ হল যারা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ওপর নির্ভর করেন, তারা বাজেট বছরের বাকি সময়টুকু নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই সুবিধাগুলোর জন্য অর্থায়ন পেতে থাকবেন। এই প্যাকেজে আইনপ্রণেতাদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ২০৩.৫ মিলিয়ন ডলার এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত ২৮ মিলিয়ন ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।