মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জেন-জির বিক্ষোভ, আহত ১২০

মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সংঘর্ষে অন্তত ১২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, আহতদের বেশির ভাগই পুলিশ সদস্য।
এএফপির খবরে বলা হয়েছে, ‘জেনারেশন জেড’ (Gen Z) তরুণরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাদকসহিংসতা ও সরকারের নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ডাক দেয়। এতে বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ক্ষমতায় থাকা শেইনবাউম উচ্চ জনসমর্থন বজায় রাখলেও সাম্প্রতিক কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের পর তার নিরাপত্তা নীতির সমালোচনা বাড়ছে।
মেক্সিকো সিটির নিরাপত্তাপ্রধান পাবলো ভাজকেজ জানান, কয়েক ঘণ্টা শান্তিপূর্ণ থাকার পর কিছু বিক্ষোভকারী মুখ ঢেকে সহিংসতা শুরু করে। এতে ১০০ পুলিশ আহত হন, যার মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ২০ জন বিক্ষোভকারীও আহত হন।
সহিংসতার অভিযোগে ২০ জনকে আটক করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগও রয়েছে।
বিক্ষোভকারীরা ন্যাশনাল প্যালেসের সামনে জড়ো হলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাস ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবহার করে।