মেহনতী মানুষের পরিশ্রমের টাকা অন্যের পকেটে যেতে দেওয়া হবে না: হেলাল

খুলনা: খুলনা-৪ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও বিএনপির তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বলেছেন, আপনাদের ভোটে যদি আমি জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাই, তাহলে রূপসা ঘাটকে চাঁদাবাজ ও টোলমুক্ত ঘোষণা করা হবে। গরিব মেহনতী মানুষের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের টাকা অন্যের পকেটে যেতে দেওয়া হবে না।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বাদ আসর রূপসা উপজেলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও তাবারক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। নৈহাটী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড (দেবীপুর) বিএনপি এর আয়োজন করে।
তিনি আরও বলেন, ‘আমার নির্বাচনি এলাকায় স্বাস্থ্যখাত ও শিক্ষাখাতে ব্যাপক উন্নয়ন করা হবে। রাজনীতিতে প্রায় ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি যখনই সুযোগ পেয়েছি, তখনই রূপসা, তেরোখাদা ও দিঘলিয়াসহ খুলনার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।’
আজিজুল বারী হেলাল বলেন, ‘বিএনপি সরকার গঠন করলে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অসমাপ্ত কাজ হিসেবে সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি কৃষকদের সুদমুক্ত ও সহজলভ্য ঋণ দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন খুলনা জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক খান জুলফিকার আলী জুলু, মোল্যা খায়রুল ইসলাম, জিএম কামরুজ্জামান টুকু, এনামুল হক সজল, জেলা বিএনপির সদস্য শেখ আব্দুর রশিদ, রূপসা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোল্যা সাইফুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান রুনু, জেলা বিএনপির সদস্য আনিসুর রহমান বিশ্বাস, আরিফুর রহমান আরিফ, মোল্যা রিয়াজুল ইসলাম, জেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক শেখ আবু সাঈদ, রূপসা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বিকাশ মিত্র।