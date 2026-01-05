মোদিকে ‘চমৎকার মানুষ’ বলে ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে ফের ভারতের ওপর আরও শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।
রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখলে ভারতের ওপর নতুন করে বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানতেন যে ওয়াশিংটন এই বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিল এবং নয়াদিল্লি মূলত তাকে ‘খুশি করতেই’ রাশিয়ার তেলের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিমান ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘রাশিয়ার তেলের ইস্যুতে ভারত যদি আমাদের সহায়তা না করে, তবে আমরা তাদের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দিতে পারি।’
মোদি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, ‘ভারত এরই মধ্যে রাশিয়া থেকে উল্লেখযোগ্য হারে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে। মৌলিকভাবে তারা আমাকে খুশি করতে চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। তিনি জানতেন আমি খুশি ছিলাম না। আর আমাকে খুশি করাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।’
প্রেক্ষাপট ও চলমান উত্তেজনা ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি এমন এক সময়ে এলো যখন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে ওয়াশিংটনে কড়া সমালোচনা চলছে। যদিও ভারত বরাবরই তার এই পদক্ষেপকে দেশের ‘জ্বালানি নিরাপত্তা’ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য বলে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ট্রাম্প ও মোদি টেলিফোনে কথা বলেন, যেখানে শুল্ক নিয়ে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।
উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার আরোপিত শুল্ক ক্ষেত্রবিশেষে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।