মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৩১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Owen Cooper, Timothée Chalamet’s Hand-Holding Moment At Critics’ Choice Awards Breaks The Internet | Hollywood News কর্ণফুলীতে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা Kartik Aaryan Is Vacationing With A Mystery Girl In Goa? Viral Beach Pics Set Reddit On Fire | Bollywood News প্যাথলজি-রেডিওলজি রিপোর্টে চিকিৎসকের হাতের সই বাধ্যতামূলক  Ruben Amorim’s sacking: Ratcliffe revolution fails to halt Manchester United decline | Football News Land Rover Defender, BMW Z4 seized: ED raids ‘face of fantasy cricket’ Anurag Dwivedi; here’s why | Cricket News Timothée Chalamet Declares ‘Love’ For Kylie, ‘My Partner Of 3 Years’ As He Wins Critics Choice Award | Hollywood News রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন, প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মোদিকে ‘চমৎকার মানুষ’ বলে ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের Kiara Advani Gives Fans First Peek Of Daughter Saraayah In Heartwarming Video | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

মোদিকে ‘চমৎকার মানুষ’ বলে ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
মোদিকে ‘চমৎকার মানুষ’ বলে ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের


ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে ফের ভারতের ওপর আরও শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখলে ভারতের ওপর নতুন করে বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানতেন যে ওয়াশিংটন এই বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিল এবং নয়াদিল্লি মূলত তাকে ‘খুশি করতেই’ রাশিয়ার তেলের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।

রোববার (৪ জানুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিমান ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘রাশিয়ার তেলের ইস্যুতে ভারত যদি আমাদের সহায়তা না করে, তবে আমরা তাদের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দিতে পারি।’

মোদি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, ‘ভারত এরই মধ্যে রাশিয়া থেকে উল্লেখযোগ্য হারে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে। মৌলিকভাবে তারা আমাকে খুশি করতে চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। তিনি জানতেন আমি খুশি ছিলাম না। আর আমাকে খুশি করাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।’

প্রেক্ষাপট ও চলমান উত্তেজনা ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি এমন এক সময়ে এলো যখন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে ওয়াশিংটনে কড়া সমালোচনা চলছে। যদিও ভারত বরাবরই তার এই পদক্ষেপকে দেশের ‘জ্বালানি নিরাপত্তা’ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য বলে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ট্রাম্প ও মোদি টেলিফোনে কথা বলেন, যেখানে শুল্ক নিয়ে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার আরোপিত শুল্ক ক্ষেত্রবিশেষে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Owen Cooper, Timothée Chalamet’s Hand-Holding Moment At Critics’ Choice Awards Breaks The Internet | Hollywood News

Owen Cooper, Timothée Chalamet’s Hand-Holding Moment At Critics’ Choice Awards Breaks The Internet | Hollywood News

কর্ণফুলীতে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলীতে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

Kartik Aaryan Is Vacationing With A Mystery Girl In Goa? Viral Beach Pics Set Reddit On Fire | Bollywood News

Kartik Aaryan Is Vacationing With A Mystery Girl In Goa? Viral Beach Pics Set Reddit On Fire | Bollywood News

Timothée Chalamet Declares ‘Love’ For Kylie, ‘My Partner Of 3 Years’ As He Wins Critics Choice Award | Hollywood News

Timothée Chalamet Declares ‘Love’ For Kylie, ‘My Partner Of 3 Years’ As He Wins Critics Choice Award | Hollywood News

রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন, প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন, প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Kiara Advani Gives Fans First Peek Of Daughter Saraayah In Heartwarming Video | Bollywood News

Kiara Advani Gives Fans First Peek Of Daughter Saraayah In Heartwarming Video | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST