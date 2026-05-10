সোমবার, ১১ মে ২০২৬, ০৩:১০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০তম সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কালিয়াকৈরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ৩ জনের মৃত্যু শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে কুষ্টিয়া দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা মোবাইলে গান বাজিয়ে মদ ও ইয়াবা সেবনের ভিডিও দেখে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাকেরগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৫ মাদকসেবীকে কারাদণ্ড রাশিয়া-ইউক্রেনে ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ট্রাম্পের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মোবাইলে গান বাজিয়ে মদ ও ইয়াবা সেবনের ভিডিও দেখে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১০ মে, ২০২৬
  • ৫৩৫ সময় দেখুন
মোবাইলে গান বাজিয়ে মদ ও ইয়াবা সেবনের ভিডিও দেখে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে মোবাইলে উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে মাদকদ্রব্য ম’দ ও ইয়া’বা সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি পুলিশের নজরে এলে অভিযান পরিচালনা করেন এতে হাসান নামে একজন মাদক কারবারীব ও তার সহযোগি সুমন(২২) কে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ । তাদের হেফাজত হতে ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা ও ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার হয়।

রবিবার (১০ মে)রাতে এই অভিযান পরিচালনা করেন
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুব হাসান এ সময় উপস্থিতি ছিলেন থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাব্বির রহমান ও পুলিশের একটি দল।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃতরা এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ছিল। একই এলাকায় সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক কেবল, পানির মোটর এবং বেশ কিছু মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অনেকে সন্দেহ করছেন, এই মাদক চক্রের সঙ্গেও চুরির এসব ঘটনা জড়িত থাকতে পারে।

থানা অফিসার ইনচার্জ সাব্বির রহমান জানান, স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের গোপন সংবাদের ভিক্তিতে আজ সন্ধ্যা ০৬.৩০ ঘটিকার সময় এসআই মোঃ নজরুল ইসলাম ও এসআই আজহারুল ইসলাম তাদের আটক করে। তারা উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের জিগাতলা গ্রামের নূর ইসলাম কবিরাজের ছেলে আরশিক (২০) ও বাগবাড়ী গ্রামের বিপ্লব ভূঁইয়ার ছেলে হাসান (২২)।

সম্প্রতি ইয়াবা ও বিদেশি মদসহ বিপুল পরিমাণ মাদক নিয়ে গ্রেফতারকৃত হাসানের ঘরের ভেতর ভিডিও ফুটেজে উল্লাস করতে দেখা যায়।প্রায় এক মাস আগে গ্রেফতারকৃত হাসান (২২) কে মাদকসহ গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে তিনি জামিনে ফিরেই মাদকের বিশাল চালান হাতে পেয়ে উল্লাস করছেন এই চক্রের সদস্যরা। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চরম উদ্বেগ ও অসন্তোষ বিরাজ করছিল।তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুব হাসান জানান, বাগবাড়ি ও জিগাতলা এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এসময় ইয়াবা সেবনের পর বিরক্তিকর ও উশৃঙ্খল আচরণের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করার দায়ে হাসান (২১) ও সুমন (২২)কে আটক করা হয়।স্বেচ্ছায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে হাসান দোষ স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তাকে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। অপরদিকে সুমন অভিযোগ অস্বীকার করায় তার বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তাকে ভূঞাপুর থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট

লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট

কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০তম সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০তম সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ৩ জনের মৃত্যু

কালিয়াকৈরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ৩ জনের মৃত্যু

শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে

শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে

কুষ্টিয়া দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা

কুষ্টিয়া দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা

বাকেরগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৫ মাদকসেবীকে কারাদণ্ড

বাকেরগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৫ মাদকসেবীকে কারাদণ্ড

লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট
লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট
কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০তম সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
কর্ণফুলীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০তম সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
কালিয়াকৈরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ৩ জনের মৃত্যু
কালিয়াকৈরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ৩ জনের মৃত্যু
শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে
শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা
মোবাইলে গান বাজিয়ে মদ ও ইয়াবা সেবনের ভিডিও দেখে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার
মোবাইলে গান বাজিয়ে মদ ও ইয়াবা সেবনের ভিডিও দেখে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার
গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী
গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী
বাকেরগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৫ মাদকসেবীকে কারাদণ্ড
বাকেরগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৫ মাদকসেবীকে কারাদণ্ড
রাশিয়া-ইউক্রেনে ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ট্রাম্পের
রাশিয়া-ইউক্রেনে ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ট্রাম্পের
রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ
রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom