যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ দেশে অভিবাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধের ঘোষণা ট্রাম্পের

বিশ্বের ১৯টি দেশের অভিবাসন-সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। সিদ্ধান্তের ফলে এসব দেশের নাগরিকরা আর যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন, গ্রিন কার্ড বা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা ও সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত জুনে দেশগুলোকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করে আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। নতুন ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণ নিষেধাজ্ঞায় রূপ নিল।
ওয়াশিংটন ডিসিতে গত সপ্তাহে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যের ওপর গুলি চালায় এক আফগান শরণার্থী। এতে এক সেনা নিহত হন এবং আরেকজন গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার পরই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে শরণার্থী গ্রহণ বন্ধের ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প। পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ দেশের ওপর অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো।
যে ১৯ দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরালিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ভেনেজুয়েলা
হামলার ঘটনার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকেও কঠোর অবস্থান নেন ট্রাম্প। বৈঠকে তিনি সোমালিয়ার শরণার্থীদের ‘আবর্জনা’ বলে আখ্যা দেন। এমনকি সোমালি বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমরকেও একই মন্তব্যের মাধ্যমে অপমান করেন।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অফিসিয়াল বিবৃতিতেও ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনার ওপর হামলার ঘটনাকে ১৯ দেশের ওপর অভিবাসন নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।