যুক্তরাষ্ট্রে বিমান দুর্ঘটনা, ক্রীড়া তারকাসহ নিহত ৭

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের স্টেটসভিল শহরে একটি ছোটো বিমান বিধ্বস্ত হয়ে সাতজন আরোহীর সবার মৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় দেশটির জনপ্রিয় মোটরগাড়ি রেসার গ্রেগ বিফেলও নিহত হয়েছেন। পুলিশের ধারণা, নিহতরা সবাই বিফেলের পরিবারের সদস্য।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ১০টার পরে বিমানটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেটসভিল বিমান বন্দরের রানওয়েতে আছড়ে পড়ে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানটি আগুন লেগে পুড়ে যায়।
নর্থ ক্যারোলিনা হাইওয়ে পেট্রোল জানিয়েছে, শার্লট থেকে প্রায় ৪৫ মাইল উত্তরে স্টেটসভিল বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়ার পরপরই খারাপ আবাহওয়ার কারণে বিমানটি আবার ফিরে এসে অবতরণের চেষ্টা করার সময় বিধ্বস্ত হয়। আছড়ে পড়ার পর বিমানটির জ্বালানি ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেটিতে আগুন ধরে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগ পর্যন্ত বিমানটিতে উদ্ধার তৎপরতা চালানো সম্ভব হয়নি। পরে দগ্ধ অবস্থায় গ্রেগ বিফেলসহ সাতজনের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়।
আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজ ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি একটি সেসনা সি৫৫০ বিজনেস জেট ছিল এবং এটি গ্রেগ বিফেলের নামে নিবন্ধিত ছিল।
৫৫ বছর বয়সী গ্রেগ বিফেল যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রথম সারির মোটরগাড়ি রেসার ছিলেন। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন গাড়ি রেসিং টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে মোট ১৯ বার চ্যাম্পিয়ান হন। ২০২২ সালে তিনি রেসিং ক্যারিয়ার থেকে অবসর নেন। নাসকারের সর্বকালের সেরা ৭৫ জন রেসারের তালিকায়ও তার নাম রয়েছে।
তিনি তার স্ত্রী ক্রিস্টিনা, সন্তান রাইডার এবং এমার সাথে বিমানে ছিলেন। বিমানে থাকা অন্যদের মধ্যে ডেনিস ডাটন, তার ছেলে জ্যাক এবং ক্রেগ ওয়াডসওর্থও ছিলেন।
দুর্ঘটনার পর স্টেটসভিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।