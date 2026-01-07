বুধবার, ০৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:১৭ অপরাহ্ন
যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত রাবি অধ্যাপককে বরখাস্ত

  বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
রাজশাহী: যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাদিকুল ইসলাম সাগরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সিন্ডিকেটের ৫৪৫ নম্বর সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এর আগে, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাঈদা আঞ্জুকে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- অধ্যাপক আব্দুল আলিম, অধ্যাপক শাহীন জোহরা, অধ্যাপক সালমা আক্তার ও অধ্যাপক পিটার।

এ ছাড়াও কমিটিতে ৬টি ব্যাচ থেকে একজন করে ছেলে ও একজন করে মেয়েসহ মোট ১২ জন শিক্ষার্থী যুক্ত ছিলেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ বলেন, ‘তদন্ত কমিটির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় থাকা প্রফেসর সাদিকুল ইসলাম সাগরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সে পেনশনসহ কোনো ধরনের সরকারি সুবিধা পাবে না।’





