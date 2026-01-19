সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:৫৬ অপরাহ্ন
রাকসুর জিএস আম্মারের মানসিক চিকিৎসার দাবি রাবি ছাত্রদলের

  সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
রাকসুর জিএস আম্মারের মানসিক চিকিৎসার দাবি রাবি ছাত্রদলের


রাবি: সম্প্রতি বিভিন্ন অশোভন আচরণ ও উসকানিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) জিএস সালাউদ্দিন আম্মার। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্যাম্পাসের শিক্ষাবান্ধব ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে আম্মারের মানসিক চিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী এবং সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল।

ছাত্রদলের এমন দাবির বিষয়ে জানতে সালাউদ্দিন আম্মারকে একাধিকবার কল দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘একজন সচেতন শিক্ষার্থীর আচরণ কখনো এমন হতে পারে না। ক্যাম্পাসে সালাউদ্দিন আম্মারের এমন আচরণ দিনদিন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। রাকসুর জিএস হিসেবে শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করার কথা থাকলেও সে কিন্তু ক্যাম্পাসের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন কাজ নিয়ে পড়ে আছে। ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা সন্দিহান,আমরা তার মানসিক চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে জোর দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেবো।’

উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজশাহী জেলা জিয়া পরিষদের সভাপতির টাঙানো ব্যানার খুলে ফেললেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু’র) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাউদ্দিন আম্মার। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে টাঙানো এ ব্যানার খুলে ফেলেন তিনি।

এর আগে বেলা সাড়ে ১১টায় ব্যানার খুলে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে আলটিমেটাম দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তিনি। এ ঘটনার পাশাপাশি শিক্ষকদের লাঞ্ছিতের ঘটনাসহ বিভিন্ন ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আম্মারের মানসিক চিকিৎসার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেবেন শাখা ছাত্রদল।





