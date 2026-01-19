‘রাজনৈতিক দলগুলো লাইনের বাইরে চলে গেলে চড়া মাশুল গুনতে হবে’

সাতক্ষীরা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, এবারের ভোটে রাজনৈতিক দলগুলো যদি দায়িত্বশীল আচরণ না করে, তারা যদি যদি লাইনের বাইরে চলে যায় তাহলে তাদের চড়া মাশুল গুনতে হবে।
সোমবার(১৯ জানুয়ারি) বিকেলে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ‘রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য গণভোট দরকার। জনগণ যদি ভোটের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন করে তাহলে সকল রাজনৈতিক দলকে সেই গণমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, যাতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। কমিশন যেটা চাইছে, সরকার সেটিকে এগিয়ে দিচ্ছে। একটি ভালো নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন কমিশনের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব রয়েছে।’ নির্বাচনে যদি সহিংসতা হয়, তার দায় রাজনৈতিক দলের বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমতুল্লাহ পলাশ, জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল,প্রেসক্লাবের সভাপতি আবুল কাসেম, সাবেক সভাপতি মমতাজ আহমেদ বাপী, পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রাসেল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক আরাফাত হোসেন প্রমুখ।