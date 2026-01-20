রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ইসি লাগবে— ইইউ পর্যবেক্ষকদের চসিক মেয়র

চট্টগ্রাম ব্যুরো: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের কাছে উৎসবমুখর নির্বাচনি পরিবেশের ওপর জোর দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র বিএনপি নেতা ডা. শাহাদাত হোসেন। একইসঙ্গে মেয়র নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে বলেও মত দিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) নগরীর টাইগারপাসে চসিক কার্যালয়ে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষক ম্লাদেন কোবাসেভিচের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন- দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষক সুজান জিন্ডেল ও পর্যবেক্ষক সহকারী মো. মাসুক হায়দার।
প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে করণীয় সম্পর্কে মেয়রের ব্যক্তিগত মতামত জানতে চান। এ সময় মেয়র শাহাদাত বলেন, ‘২০০১ সালের পর দেশে আর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। ফলে দেশের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরাতে হলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে হবে। আর এজন্য উৎসবমুখর নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।’
‘স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা লাগবে। পুলিশ, র্যাব, বিজিবিসহ সব বাহিনীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের ভূমিকা হবে নিরাপত্তা দেওয়া, ভয় সৃষ্টি নয়। মুক্ত গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকরা যেন নির্ভয়ে নির্বাচন কাভার করতে পারেন। গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।’
মেয়র আরও বলেন, ‘নাগরিক সমাজ এবং দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ হতে হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য। নির্বাচনে পোলিং এজেন্টরা যাতে নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একইসঙ্গে ভোটকেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের ভয়ভীতি, চাপ বা অনিয়মের সুযোগ না থাকে।’