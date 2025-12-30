মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:০৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
When Shashi Kapoor-Jennifer Kendal Found ‘Two Strangers’ In Their Bedroom On Wedding Night | Bollywood News Chess drama! Magnus Carlsen knocks over pieces, handed defeat at World Blitz Championship – Watch | Chess News Shrey Mittal Makes Television Comeback With Mangal Lakshmi – Lakshmi Ka Safar | Television News India Women 16/1 in 2.5 Overs | India vs Sri Lanka Live Score, 5th Women’s T20I: Smriti Mandhana-less India lose Shafali Verma; Lanka strike early Bharti Singh, Harssh Limbachiyaa’s Family Moment With Baby Kaju Is Adorable | Television News রাজবাড়ীর দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১৬ প্রার্থী ‘There is no Christmas for me’: National champion at 31, skeet shooter Gurjoat says journey has just begun | Exclusive | More sports News বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা চীনের সূচকের মিশ্রাবস্থায় লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

রাজবাড়ীর দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১৬ প্রার্থী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
রাজবাড়ীর দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১৬ প্রার্থী


রাজবাড়ী: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী জেলার দুইটি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ১৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে রাজবাড়ী জেলা ও উপজেলা রিটাইনিং অফিসারের নিকট উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা তাদের আবেদন জমা দেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাজবাড়ী-১ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে পাঁচজন, জমা দিয়েছে চারজন। রাজবাড়ী- ২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ১৩ জন, জমা দিয়েছে ১২ জন।

রাজবাড়ী-১ (সদর-গোয়ালন্দ) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত অ্যাড. মো. নুরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি মনোনীত অ্যাড. খন্দকার হাবিবুর রহমান বাচ্চু, জাকের পার্টি মনোনীত মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত মো. হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ মাষ্টার, গণ অধিকার পরিষদ মনোনীত জাহিদ শেখ, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত জামিল হিযাজী, জাতীয় পার্টি মনোনীত মো. শফিউল আজম খান, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট মনোনীত মো. আব্দুল মালেক মন্ডল, খেলাফত মজলিশ মনোনীত কাজী মিনহাজুল আলম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ মো. কুতুব উদ্দিন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মোহা. আব্দুল মালেক, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে বিএনপি নেতা মুজাহিদুল আলম, সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু, সোহেল মোল্যা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটাইনিং অফিসার সুলতানা আক্তার বলেন, রাজবাড়ীর দুটি আসন থেকে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ১৬ জন। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই, আপিল ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
When Shashi Kapoor-Jennifer Kendal Found ‘Two Strangers’ In Their Bedroom On Wedding Night | Bollywood News

When Shashi Kapoor-Jennifer Kendal Found ‘Two Strangers’ In Their Bedroom On Wedding Night | Bollywood News

Shrey Mittal Makes Television Comeback With Mangal Lakshmi – Lakshmi Ka Safar | Television News

Shrey Mittal Makes Television Comeback With Mangal Lakshmi – Lakshmi Ka Safar | Television News

Bharti Singh, Harssh Limbachiyaa’s Family Moment With Baby Kaju Is Adorable | Television News

Bharti Singh, Harssh Limbachiyaa’s Family Moment With Baby Kaju Is Adorable | Television News

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা চীনের

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা চীনের

সূচকের মিশ্রাবস্থায় লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

সূচকের মিশ্রাবস্থায় লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News

Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST