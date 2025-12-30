রাজবাড়ীর দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ১৬ প্রার্থী

রাজবাড়ী: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী জেলার দুইটি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ১৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে রাজবাড়ী জেলা ও উপজেলা রিটাইনিং অফিসারের নিকট উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা তাদের আবেদন জমা দেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাজবাড়ী-১ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে পাঁচজন, জমা দিয়েছে চারজন। রাজবাড়ী- ২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ১৩ জন, জমা দিয়েছে ১২ জন।
রাজবাড়ী-১ (সদর-গোয়ালন্দ) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত অ্যাড. মো. নুরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি মনোনীত অ্যাড. খন্দকার হাবিবুর রহমান বাচ্চু, জাকের পার্টি মনোনীত মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত মো. হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ মাষ্টার, গণ অধিকার পরিষদ মনোনীত জাহিদ শেখ, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত জামিল হিযাজী, জাতীয় পার্টি মনোনীত মো. শফিউল আজম খান, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট মনোনীত মো. আব্দুল মালেক মন্ডল, খেলাফত মজলিশ মনোনীত কাজী মিনহাজুল আলম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ মো. কুতুব উদ্দিন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মোহা. আব্দুল মালেক, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে বিএনপি নেতা মুজাহিদুল আলম, সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু, সোহেল মোল্যা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটাইনিং অফিসার সুলতানা আক্তার বলেন, রাজবাড়ীর দুটি আসন থেকে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ১৬ জন। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই, আপিল ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।