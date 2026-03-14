রবিবার, ১৫ মার্চ ২০২৬, ০৩:১৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
রাজশাহীতে প্রাইভেট কারে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার Anil Kapoor Reveals He Turned Down Cameo In Aditya Dhar’s Dhurandhar 2: ‘It’s My Loss’ | Bollywood News PAK vs BAN, 2nd ODI: Maaz Sadaqat’s heroics help Pakistan thump Bangladesh, level series 1-1 | Cricket News ছাত্রশক্তি নেতার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ ইরানের হামলার ভয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মার্কিন সেনারা Priyadarshan Says He Dislikes Doing Sequels Of His Own Films: ‘It’s A Kind Of Exploitation’ | Bollywood News Sumit Antil leads India’s dominant day at World Para Athletics Grand Prix with javelin gold | Cricket News মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন জামায়াত আমির ইরানে সরকার পতনের ঝুঁকি নেই: মার্কিন গোয়েন্দা কুলাউড়ায় র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে সোয়া ২ লাখ টাকা জরিমানা
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রাজশাহীতে প্রাইভেট কারে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬
  • ৫৪ সময় দেখুন
রাজশাহীতে প্রাইভেট কারে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে একটি প্রাইভেট কার থেকে বিপুল পরিমাণ ইসকাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর (ডিএনসি)। এ ঘটনায় দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (১৪ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের সারইল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর রাজশাহী কার্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-গ-২৩-৬১৪১) তল্লাশি করা হয়। এ সময় গাড়িটির পেছনে বিশেষ কৌশলে তৈরি করা গোপন চেম্বার থেকে ২১৫ বোতল ইসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ছয় লাখ টাকা ।

এ সময় মাদক বহনের অভিযোগে ঢাকার খিলগাঁও এলাকার তুহিন ফকির (২৬) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর থানার মুকুন্দপুর এলাকার সিয়াম (২৫) নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জব্দ করা প্রাইভেট কারটি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ভবিষ্যতেও ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST