রাজশাহীতে মাদকব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃত আসামি হলেন-রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার বিনোদপুর বাজার এলাকার মোহনপুর গ্রামের মৃত হযরতের ছেলে মো: আনজু (২৭)।
গতকাল ৩০ মে ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা আনুমান সোয়া ৭ টার দিকে মতিহার থানার বিনোদপুর বাজার এলাকার মোহনপুর গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আনজুকে আটক করা হয়। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে ২১ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধারসহ মাদক বিক্রির নগদ ১ হাজার ১শ ৫০ টাকা জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।