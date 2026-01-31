শনিবার, ৩১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৬ অপরাহ্ন
শিক্ষা

রাবি’র নেত্রকোনা জেলা সমিতির নেতৃত্বে ইয়াছিন-রিয়া

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ০ সময় দেখুন
রাবি’র নেত্রকোনা জেলা সমিতির নেতৃত্বে ইয়াছিন-রিয়া


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অধ্যয়নরত নেত্রকোনা জেলার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন ‘নেত্রকোনা জেলা সমিতি’র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫-২৬) ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুর ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসি ভবনে আয়োজিত সমিতিটির নবীন বরন অনুষ্ঠানে এই কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়ছে। এতে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াছিন মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে একই সেশনের লোকপ্রসাশন বিভাগের শিক্ষার্থী রোকসানা জামান রিয়া।

সমিতির অন্যন্য সদস্যরা হলেন- ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থী সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহিদুল হাসান তুহিন, ফারুক খান হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অপূর্ব চৌধুরী ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আফরোজ পারভীন নিতু অর্থনীতি বিভাগ, শামীম রেজা অর্থনীতি বিভাগ, রবিন খান অর্থনীতি বিভাগ, তাহাসমিন হাসি অর্থনীতি বিভাগ, মেহেদী হাসান সানা অর্থনীতি বিভাগ।

সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আকাশ রানা, সমাজকর্ম বিভাগের সাদিয়া আফরিন মুন, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের রাজেশ সরকার ও কাকন আহম্মদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সোহান তালুকদার ও তামান্না হাবিবা তিন্নি, লোকপ্রশাসন বিভাগের মিলন, ইতিহাস বিভাগের রেদোয়ান আহম্মেদ, হক মিয়া ও সৃজলা ইসরাত, আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের অদ্রীব নাহা উৎস, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের আলিফ চৌধুরী, গণিত বিভাগের ইমরুল কায়েস তারেক এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী রাজিন হামজা।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সমাজকর্ম বিভাগের হৃদয় হাসান, ইতিহাস বিভাগের শিমুল চৌধুরী, বাংলা বিভাগের কাব্য, আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের বিল্লাল হোসেন, যুক্তিবিদ্যা বিভাগের আনিকা মিলা, এগ্রোনোমি বিভাগের তানিয়া আহমেদ, ফোকলোর বিভাগের ফারহানা শিফা এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শেখ মোশাররফ হোসেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফোকলোর বিভাগের মেহেদী হাসান, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের নাহিদ হাসান, ইইই বিভাগের ইশতিয়াক আহম্মেদ হিরা, ইতিহাস বিভাগের মাহিম চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তারিকুল ইসলাম এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রাবণী ইসলাম। এছাড়া সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবরিনা আফরিন অনু ও তারিন বিনতে মতিন এবং বাংলা বিভাগের তানিয়া সুলতানা।

কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের জোবায়েদ হাসান আদনান। প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দিদার হাসান এবং উপ-প্রচার সম্পাদক হিসেবে বিএমবি বিভাগের নুসরাত তাহসিন। দফতর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাইকোলজি বিভাগের নওরিন সুলতানা নেলি এবং উপ-দফতর সম্পাদক হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মুস্তাকিন আহমেদ।

ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মার্কেটিং বিভাগের রায়হান হোসেন এবং উপ-ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে ইতিহাস বিভাগের প্রশান্ত সরকার। এছাড়া ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিভাগের শারমিন আকবরী শাম্মী, আইন সম্পাদক হিসেবে আইন বিভাগের মিলন এবং শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে আইন বিভাগের অনুপম মিত্র অভী দায়িত্ব পেয়েছেন।

এছাড়াও ৪২ জন কার্যনির্বাহী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেত্রকোনা জেলা সমিতির (২০২৫-২৬) পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সমিতির নব-নির্বাচিত সভাপতি ইয়াছিন মিয়া অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেত্রকোনা জেলা সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় সহপাঠীদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমাকে নতুনভাবে দায়বদ্ধ করেছে। নেত্রকোনা জেলা সমিতির ঐক্য, স্বার্থ ও সম্ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নিতে আন্তরিকভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।’





Source link

