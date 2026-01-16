শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:৩৯ অপরাহ্ন
শিক্ষা

রাবি ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলসহ আটক এক ভর্তিচ্ছু

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬
রাবি ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলসহ আটক এক ভর্তিচ্ছু


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ‘ডিপসিক’ নামক এআই অ্যাপ ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার অপরাধে একজনকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে।

অসদুপায় অবলম্বনকারী ওই ছাত্রের নাম দিব্য জ্যোতি সাহা। তার বাসা ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দফতর থেকে জানা যায়, আজ রাবির ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয় সকল এগারোটা থেকে। পরীক্ষা চলাকালীন এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেন হলের পর্যবেক্ষক এক শিক্ষক। তিনি দেখতে পান ওই শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চারটা ছবি তোলেন। তারপর কাছে গিয়ে দেখতে পান, ওই শিক্ষার্থী ‘ডিপসিক’ নামক এআই অ্যাপ ব্যবহার করে উত্তর খুঁজে লেখার চেষ্টা করছেন। পরীক্ষা শেষে তাকে আটক করা হয়। এরপর প্রক্টর অফিসে তাকে নিয়ে আসা হয়।

জানতে চাইলে ওই শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলাম। এটা আমার অপরাধ হয়েছে। ডিপসিক ব্যবহার করে উত্তর খুঁজছিলাম। কিন্তু আমি লিখতে পারিনি। আমি স্বীকার করছি যে আমি অপরাধ করেছি, তবে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আর জীবনে এমন কাজ করব না।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমাদের হলের এক পর্যবেক্ষক পরীক্ষার হলের ভিতরে ওই শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেন। দেখা যায়, সে ডিপসিক নামক এআই অ্যাপ ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিল। পরে তাকে আটক করা হয়। বিধিমোতাবেক আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

 

 





