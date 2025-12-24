রায়হান-তাজরীনের নেতৃত্বে ইবির মুট কোর্ট সোসাইটি

ইবি: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) মুট কোর্ট সোসাইটির নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের রায়হান বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে একই বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের উম্মে আসরাতুন তাজরীন মনোনীত হয়েছেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. হালিমা খাতুন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটির গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ অনুযায়ী এ কমিটি গঠন করা হয়।
নবগঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি তালুকদার এম সোলায়মান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ, মোয়াব্বেজ রহমান জীম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাওয়ানা শামীম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল করীম অর্নব, কোষাধ্যক্ষ ফজলে রাব্বী রিমন, সহ-কোষাধ্যক্ষ হুমায়রা আছিমা, দপ্তর সম্পাদক তাহসিনা রায়শা, সহ-দপ্তর সম্পাদক মুসফিকা বাতেন, রিসার্চ এন্ড একাডেমিক সম্পাদক আল জাহিদ জনি, আব্দুল্লাহ আল আসাদ, সহ- রিসার্চ এন্ড একাডেমিক সম্পাদক সাদমান সৌমিক এনান, সোহানুর রহমান, মিডিয়া ও জনসংযোগ সম্পাদক সাদমান খান নাহি, সহ-মিডিয়া ও জনসংযোগ সম্পাদক ফারহান ইশরাক, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পর্ক সম্পাদক মুহিদ উল ইসলাম, সহ-তথ্য ও যোগাযোগ সম্পর্ক সম্পাদক আকাশ শিকদার, ইভেন্ট এফেয়ার্স সম্পাদক সোলায়মান হোসাইন, জান্নাতুল করিম সূচি, এক্সেট্রনাল এফেয়ার্স সম্পাদক রিয়াদ হাসান রাব্বি এবং সহ-এক্সট্রেনাল সম্পাদক আরেফিন সাব্বির।
এছাড়াও এই কমিটির চিফ সোসাইটি মডারেটর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. হালিমা খাতুন এবং নির্বাহী সোসাইটি মডারেটর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন একই বিভাগের অধ্যাপক ড. রেহেনা পারভিন।
নবগঠিত কমিটির সভাপতি রায়হান বিশ্বাস বলেন, ‘আইন বিভাগ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও উজ্জ্বল করা এবং শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। ইতোমধ্যে সদস্যদের সমন্বয়ে বিভিন্ন টিম গঠন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সাবেক মুটার অ্যালামনাই ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুট কোর্ট সোসাইটির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের এডজুডিকেটর হিসেবে যুক্ত করে আন্তঃসেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতিও রয়েছে।’
উল্লেখ্য, গত ২৬শে জুলাই IUMCS-এর উদ্যোগে আইন বিভাগের অর্থায়নে ইবিতে প্রথম আন্তঃসেশন ইন্টারন্যাশনাল ল’ মুট কোর্ট কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক মুটার এলামনাইদের সমন্বয়ে যারা বর্তমানে বিভিন্ন জেলা আদালতে বিচারক হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের এডজুডিকেটর রেখে প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়।
সেখানে উপস্থিত আইন অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. খন্দকার তৌহিদুল আনাম ও বর্তমান আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হালিমা খাতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে গত ২৪শে ডিসেম্বর সেই প্রতিযোগিতার সার্টিফিকেট বিতরনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং সোসাইটি’র এডভাইজরি প্যানেলের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা করেন আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা।