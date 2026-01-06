শীত উপেক্ষা করে সকাল থেকে জকসু নির্বাচনে ভোটারদের সরব উপস্থিতি

জবি: শীত উপেক্ষা করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েম করা হয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন। ভোটকেন্দ্রগুলোতে ব্যালট পেপার, ভোট বাক্সসহ প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
ভোট দেওয়া শেষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তাহমিদ অনুভূতি প্রকাশ করে জানান, ‘অনুভূতি দারুণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবারই প্রথম জকসু নির্বাচন হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য ঐতিহাসিক। শীত আর কষ্ট উপেক্ষা করেও ভোট দিতে এসেছি, কারণ ছাত্র প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ভোট দেওয়ার বিকল্প নেই।’
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মালিহা জানান, ‘ভোটকেন্দ্রে সুশৃঙ্খল পরিবেশ দেখে ভালো লেগছে। আশা করছি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবাসন সংকটসহ শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করবেন।’
ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী রাফিদ হাসান বলেন, ‘শীতের সকাল হলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছে, যা জকসুর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহের প্রমাণ।’
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৪৪৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১৯০ জন।
কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ভোটগ্রহণের জন্য মোট ৩৯টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে বসানো হয়েছে ১৭৮টি বুথ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি কেন্দ্র এবং একটি হল সংসদের জন্য আলাদা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।
সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করছে।
উল্লেখ্য, এর আগে দুই দফা পিছিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয় গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর। তবে ওই দিন ভোর ৬টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দিনভর আন্দোলনের মুখে পুনরায় জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।