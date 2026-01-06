শুধুমাত্র মিছিল-মিটিং করার জন্য ‘জাতীয়তাবাদী’ নাম ব্যবহার নয়: রিজভী

ঢাকা: শুধুমাত্র মিছিল-মিটিং করার উদ্দেশ্যে ‘জাতীয়তাবাদী’ নাম ব্যবহার করে সংগঠন গড়া নয়, বরং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সমাজে সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মোটরযানচালক দলের আয়োজিত সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘শুধু সংগঠন তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ নয়। মোটরযানচালকসহ খেটে খাওয়া মানুষদের যেন সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সবসময় সম্মানিত থাকে এবং পুলিশি হয়রানির শিকার না হয়, সেই লক্ষ্যেই আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষই সবচেয়ে বেশি হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। এসব মানুষকে সম্মানজনক জীবন দেওয়ার লক্ষ্যে মোটরযানচালক পেশাকে মর্যাদার আসনে নিতে হবে।’
উন্নত দেশের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে ট্যাক্সিচালক বা রাইডশেয়ার চালকদের সমাজে সমান মর্যাদা রয়েছে; সেখানে পেশাভেদে শ্রেণিবিভাজন নেই।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘আমাদেরও এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে একজন ট্যাক্সিচালক ও একজন পেশাজীবী—সবার সামাজিক মূল্য সমান হবে।’
তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেও যারা চাকরি পাচ্ছেন না, তারা উন্নত দেশের মতো উবার বা ট্যাক্সি চালিয়ে স্বনির্ভর হতে পারবেন—যতদিন না অন্য চাকরি হয়। তবে এ জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করতে হবে ‘
অনুষ্ঠানে বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী শফু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আরিফুর রহমান তুষারসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।